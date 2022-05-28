Турция испытала альтернативу С-400 Турция испытала систему ПВО собственного производства Siper

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Турция успешно испытала собственную систему ПВО дальнего радиуса действия Siper, пишет турецкая газета Sabah со ссылкой на заявление главы управления оборонной промышленности страны Исмаила Демира. Зенитно-ракетный комплекс Siper был разработан как альтернатива российским С-400 и американским Patriot.

Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа, — заявил Демир.

Сейчас на вооружении Турции стоят ЗРК С-400. Россия их передала летом 2019 года. Военная сделка вызвала кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. Американцы требовали от Турции отказаться от сделки, предлагали приобрести комплексы Patriot производства США. Анкара не пошла на уступки, несмотря на угрозу задержать или отменить поставку истребителей F-35. Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявлял, что покупка ЗРК С-400 является внутренним делом страны.

Позднее Демир заявил, что Турция не ведёт дискуссий об отказе от ЗРК С-400 под давлением США или НАТО. Он отметил, что страна «сама способна определять свой путь».