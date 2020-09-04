Турция и Северный Кипр проведут учения в Средиземном море

Турция и самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра намерены провести совместные военные учения в Средиземном море на фоне растущего напряжения в отношениях между властями Анкары и Грецией.
Учения запланированы на период с 6 по 10 сентября,
В августе парламенты Египта и Греции ратифицировали соглашение о демаркации морских зон в Средиземном море. А Афинах считают, что соглашение закрепляет за Грецией право на морской шельф и исключительную экономическую зону в районе. Турция этот документ признавать отказалась и направила исследовательское судно с группой военных кораблей в район греческого шельфа.
Как сообщал NEWS.ru, 3 сентября министр обороны Турции Хулуси Акар совершил демонстрационный полет на истребителе F-16 над Эгейским морем близ греческих границ.
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