Турция и ООН оставили Украину без ответа по зерновой сделке Reuters: Украина попросила Турцию и ООН начать переговоры по зерновой сделке

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Киев запросил Турцию и ООН о начале переговоров по продлению зерновой сделки, но обратной связи пока не получил, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Украины. На прошлой неделе замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял агентству, что Киев хочет пролонгировать соглашение минимум на один год и подключить к этому больше украинских портов.

Мы отправили письмо с просьбой начать решать этот вопрос, так как 18 марта уже совсем скоро, но до сих пор не получили никакого ответа, — заявил собеседник агентства.

22 июля 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую зерновую сделку, в рамках которой предполагается вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Сделка является частью пакетного соглашения, по которому предусматривается в том числе разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений. По словам Москвы, эта часть договора выполнена не была.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки станут активными в ближайшие дни, но они будут сложными. Он подчеркнул, что работа по их продвижению идет.