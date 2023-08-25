Турция хочет вернуть Россию в зерновую сделку Глава МИД Турции заявил о необходимости вернуть РФ в зерновую сделку

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Россию необходимо вернуть в зерновую сделку, чтобы обезопасить ключевую для поставок портовую инфраструктуру, заявил глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает телеканал Anadolu. По словам политика, возобновление черноморской зерновой инициативы является приоритетом Анкары.

Мы изначально думали над тем, что Россию нужно вернуть в уравнение. В другом решении, в альтернативе, в которой не будет России, мы можем ожидать <...> [рисков для портов]. И об этом мы говорили украинским коллегам, — сказал министр.

Фадан также подчеркнул, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ведет систематическую работу по этой теме. Анкара продолжает вести консультации с Украиной, ООН, Россией и другими государствами, заключил он.

Ранее издание Milliyet сообщило, что Россия и ООН могут провести новые переговоры для возобновления черноморской инициативы. По информации газеты, диалог может быть организован в Стамбуле в ближайшее время, помимо России и ООН, в нем может принять участие сама Турция. Кроме этого, авторы Bild сообщили, что взамен зерновой сделки Россия, Турция и Катар могут готовить новое соглашение. Согласно нему, по версии газеты, российское зерно будет поставляться в ряд бедных стран, в частности в Африку.