Турция, Греция и Египет начали «охоту» на пенсионеров ЕС Турция, Греция и Египет ожидают пенсионеров из Европы на зимовку из-за роста цен на газ

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция

Турция, Греция и Египет предстоящей зимой будут бороться за европейских пенсионеров. В этих странах заявили о готовности стать «зимним домом» для тех европейцев, которые хотят перебраться в теплые края на фоне роста цен на газ, сообщает АТОР.

На фоне приостановки поставок российского газа в Евросоюз эти страны заявили о своих амбициях стать «зимним домом» для европейцев, стремящихся в целях экономии переехать в теплые края. В первую очередь, «охота» идет за пенсионерами, которых в ЕС около 150 миллионов, — отмечается в публикации.

Турция, в частности, намеревается в ближайшие месяцы принять в два раза больше отдыхающих из ЕС, чем в прошлом году. Гендиректор немецкого туроператора Bentour Дениз Угур подчеркнула, что отдых в отеле по системе «все включено» обойдется в два раза дешевле, чем счета на оплату отопления в Германии. За 90 дней с января по март прожить там можно за $2640 на человека (160 тысяч рублей).

Зимой в Турцию может приехать миллион немецких туристов, — предположила Дениз.



В Египте запускают программу «длительное пребывание зимой», привлекать будут пенсионеров и удаленщиков. Министр туризма Греции Василис Кикилиас также мотивирует жителей ЕС на переезд.

Погода лучше, жизнь дешевле, — агитирует он.

Ранее стало известно, что, несмотря на отмену упрощенного визового режима с Россией, в Европе останется пул государств, которые продолжат выдавать россиянам въездные документы, например Греция и Кипр, заявил председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Он также добавил, что для россиян откроют прямые рейсы многие страны Азии, а с конца октября можно будет полететь в Венесуэлу и на Кубу.