Турчинов призвал Зеленского начать наступление на Крым

https://static.news.ru/photo/08665d48-f37a-11ea-8d5a-fa163e074e61_660.jpg Александр Турчинов Фото: Олександр Турчинов/facebook.com

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) Украины Александр Турчинов призвал президента страны Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым.

У президента Зеленского сейчас есть инструменты, в том числе армия. Вперёд! Почему они этого не делают? — заявил он в ходе пресс-конференции в «Интерфакс-Украина».

На вопрос журналиста о сдаче Крыма в 2014 году, когда Турчинов временно исполнял обязанности президента, он заявил, что сдают бутылки, а полуостров был оккупирован Россией.

По его мнению, в потере территории виноваты «деятели», которые разоружали украинскую армию и уничтожали оборону страны.

Некоторое время назад Турчинов уже призывал Зеленского к вторжению в Крым. Тогда он заявил, что готов помочь президенту в реализации наступления и встать в первых рядах штурмового батальона.

Ранее NEWS.ru писал, что Зеленский заявил о необходимости проведения политической дискуссии по вопросу о возвращении Крыма в состав Украины. По его словам, для этого необходимо создать международную площадку, поскольку в «нормандском формате» говорить на эту тему не хотят. Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал эту идею «бредом».