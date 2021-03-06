Турчинов озвучил свою версию потери Крыма

https://static.news.ru/photo/4c020d44-7e7c-11eb-8789-96000091f725_660.jpg Александр Турчинов Фото: Александр Турчинов/vk.com

Украинская армия не была готова к защите своих территорий в начале 2014 года. Об этом заявил бывший председатель Верховной рады Александр Турчинов.

Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить. <...> Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну, — заявил Турчинов украинскому «24 каналу».

По его словам, Украина физически не обладала необходимыми ресурсами для противостояния, так как находилась в тяжелейшем экономическом положении. При этом, по мнению Турчинова, Киев мог бы не потерять полуостров, если бы в своё время не отказался от ядерного оружия, не проводил системного разоружения ВС и не подписал Харьковские соглашения, предусматривавшие пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины.

Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране, — напомнил Турчинов.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате.

Как ранее передавал NEWS.ru, призывы экс-депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол к возврату полуострова в состав Украины силовым путём назвали безумием. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что киевские власти и так втянули свою страну в войну, теперь им понадобился ещё и Крым.