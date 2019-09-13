Украина в «пацифистском порыве» в своё время отказалась от ядерного оружия, поэтому Киеву нечего противопоставить Москве в данном вопросе. А Россия остаётся одной из крупнейших ядерных держав, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Александр Турчинов.
По этой причине, продолжает политик, его страна не может объявить войну РФ. По его словам, Кремлю «был нужен не только Крым», а всё соседнее государство.
Помните, даже в пропагандистском фильме о захвате Крыма Путин говорил, что, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он мог применить ядерное оружие, — написал чиновник на своём официальном сайте.
В своём обращении он пожелал России ещё больших проблем, чем были у Советского Союза в конце его существования. И тогда Украина «освободит не только Крым», пригрозил Турчинов.
Ранее News.ru сообщал, что президент Незалежной Владимир Зеленский изъявил желание «завершить войну и вернуть свои территории». Он подчеркнул, что защитники страны «должны вернуться победителями».