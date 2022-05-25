Турчинов «из окопов» назвал свой вызов на допрос «неадекватным пиаром» СБУ Экс-секретарь Совета СНБО Турчинов назвал свой вызов на допрос пиаром СБУ

Александр Турчинов / Фото turchynov.com

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в своём Telegram-канале заявил, что находится на фронте, а СБУ якобы пытаются «пропиариться» и распространяют информацию о вызове его и других чиновников администрации бывшего президента страны на допрос. Он подчеркнул, что готов ответить на все вопросы «из окопов».

Получил сегодня из СМИ информацию о неадекватном политическом пиаре Службы безопасности.​ <...> Хочу проинформировать «героических» следователей, что нахожусь на юго-восточном фронте и готов дать ответы на любые вопросы в одном из окопов, — сыронизировал Турчинов.

Ранее на сайте СБУ появились повестки о вызове на допрос Арсена Авакова, Александра Турчинова и Арсения Яценюка по делу об «угольной измене». 19 мая они дали показания по делу о закупках сырья в ДНР и ЛНР, в чем подозреваются бывший украинский лидер Пётр Порошенко и оппозиционный политик Виктор Медведчук.

Также СБУ опубликовала видеодопрос Медведчука, в ходе которого он признался, что Порошенко просил его договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке трубопровода компании «Транснефть». Для этого надо было оспорить в судебном порядке права компании на объект. Медведчук пояснил, что для этих целей Порошенко использовал влияние отдельных чиновников и госслужащих.