Турагент оценила выгоду от поездок в Европу через Финляндию и Эстонию Турагент Котляр посоветовала ездить в Европу через сухопутную границу с Финляндией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение отправиться в Европу через сухопутную границу с Финляндией или Эстонией может обернуться реальной выгодой для россиян, заявила эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр. Она напомнила, что цены на авиабилеты из России в европейские страны могут достигать 150 тысяч рублей, поэтому, по ее словам, гораздо выгоднее путешествовать на автобусе через границу с Финляндией или Эстонией, пишет Lenta.ru.

Безусловно, это может быть выгоднее, чем перелеты через транзитные хабы, просто потому, что перелеты сейчас стоят очень дорого. Цены на общий билет на все сегменты могут начинаться от 100–150 тысяч рублей. Если сравнивать с выездными поездками на автобусах через сухопутные границы с Финляндией и Эстонией, билет на автобус стоит от 3 до 10–15 тысяч. Доезжаете до Хельсинки, оттуда уже вылетаете на любые открытые европейские направления за €150—300, максимум €500—600 — то есть получается существенная экономия, — пояснила Котляр.

Однако она добавила, что подобный метод будет выгоден в основном жителям Центральной России. Котляр усомнилась, что россияне из Сибири или Дальнего Востока воспользуются возможностью попасть в Европу через сухопутную границу с Финляндией. Турагент сослалась на статистику и отметила, что всего 5% желающих попасть в Европу россиян смогут воспользоваться этим методом в течение ближайшего года.

Ранее глава пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Киммо Громофф заявил, что за 15 июля российско-финскую границу на пунктах пропуска Иматра, Ваалимаа и Нуйямаа пересекли более пяти тысяч человек. Из них около 60% двигались со стороны России.