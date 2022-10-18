«Тупой нейтралитет»: экс-депутат бундестага о реакции ФРГ на теракт в Крыму Экс-депутат бундестага Гердт назвал Германию страной с «тупым нейтралитетом»

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Официальный Берлин по некоторым принципиальным вопросам, в том числе по теракту на Крымском мосту, занимает позицию, которую можно охарактеризовать как «тупой нейтралитет», считает экс-депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. По его словам, не стоит воспринимать заявления немецких властей всерьез, поскольку Германия фактически находится в подчиненном положении, сообщает ИА SM.News.

То, что произошло на Крымском мосту, освещается опять с точки зрения тупого нейтралитета или совершенно в обратную сторону. Мне очень печально наблюдать за тем, как деградируют не только наши СМИ, которые в принципе давно уже подчинены не нам, но и выбранные вроде бы как демократическим путем наши органы власти, — считает Гердт.

Таким образом бывший немецкий парламентарий прокомментировал реакцию германских властей на подрыв магистралей газопровода «Северный поток» и теракт на Крымском мосту. По мнению экс-депутата бундестага, в первом случае в Берлине либо просто стыдливо молчали, либо пытались «возложить до абсурда доходящую вину» на Москву.

Заявления других стран о причастности России к взрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» выглядят абсурдно, заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, процесс расследования проходит в закрытом режиме без допуска к участию российской стороны, которая является совладельцем газопроводов.