«Туман войны»: политолог обвинил британские СМИ в лукавстве Политолог Стариков раскритиковал британские СМИ за противоречивые заявления

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Британская пресса делает взаимоисключающие заявления относительно военной помощи Украине, чтобы запутать противников и поставить Россию в неудобное положение, заявил политик, писатель, общественный деятель Николай Стариков. В беседе с «360» он обвинил СМИ Великобритании в лукавстве и подчеркнул, что не стоит доверять информации о сокращении военной поддержки ВСУ к концу 2022 года.

По словам политолога, британские СМИ создают «туман войны», сначала объявляя о наращивании военной помощи, а затем предрекая ее скорое сокращение. Он отметил, что такая противоречивость предоставляет Лондону возможность торга как с Украиной, так и с США.

Смысл подобной деятельности со стороны англичан очень прост — они создают туман войны. <...> Это дает им, во-первых, свободу рук. Во-вторых, возможность торга со всеми участниками процесса, начиная от Киева, заканчивая Вашингтоном. <...> В данном случае они хотят поставить в неудобное положение нас, Россию, — пояснил Стариков.

Общественный деятель назвал Великобританию самым лукавым государством после Карфагена, напомнив, что даже его в итоге разрушили.

Ранее сообщалось, что британские военные самолеты передислоцируют в гражданские аэропорты из-за роста напряженности в отношениях с Россией. Отмечается, что это произойдет впервые со времен Второй мировой войны. Это будет осуществлено для того, чтобы элементы сил быстрого реагирования британских ВВС смогли выдержать атаки на свои военные базы.