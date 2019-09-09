https://static.news.ru/photo/37277f34-d2e9-11e9-b00c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Стороны согласовали дату и место проведения переговоров между Евросоюзом, Россией и Украиной по вопросам газоснабжения. Встреча пройдёт 19 сентября 2019 года в Брюсселе.

По данным представителей Европейской комиссии, в ближайшее время огласят официальное объявление о переговорах, а также направят приглашения в Москву и Киев. Кто представит стороны на встрече, пока неизвестно, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что Китай и Россия подпишут соглашения в сфере авиации, космоса, инфраструктурного строительства и торговли. Об этом рассказал замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн. Переговоры должны состояться в сентябре текущего года.