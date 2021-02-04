Трёх китайских шпионов выслали из Великобритании

https://static.news.ru/photo/567a006e-676c-11eb-a9ca-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

За последний год британские власти вычислили и выслали из страны трёх китайских шпионов, которые выдавали себя за представителей прессы.

Граждане КНР, по данным источников газеты Telegraph в правительстве Великобритании, прибыли в страну по журналистским визам, причём все трое якобы работали на разные СМИ.

Оказалось, что шпионы находились в базе китайского Министерства государственной безопасности и являлись его штатными сотрудниками.

Раскрыли китайских агентов сотрудники MI5 (британской контрразведки), после чего их сразу депортировали.

В связи с этим британское правительство собирается серьёзно ужесточить текущее законодательство о шпионаже. Так, например, власти страны хотят ввести обязательную регистрацию всех агентов и лоббистов. Если же они нарушат этот закон, их будут сажать или депортировать.

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