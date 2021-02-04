Трёх китайских шпионов выслали из Великобритании

За последний год британские власти вычислили и выслали из страны трёх китайских шпионов, которые выдавали себя за представителей прессы.
Граждане КНР, по данным источников газеты Telegraph в правительстве Великобритании,
Оказалось, что шпионы находились в базе китайского Министерства государственной безопасности и являлись его штатными сотрудниками.
Раскрыли китайских агентов сотрудники MI5 (британской контрразведки), после чего их сразу депортировали.
В связи с этим британское правительство собирается серьёзно ужесточить текущее законодательство о шпионаже. Так, например, власти страны хотят ввести обязательную регистрацию всех агентов и лоббистов. Если же они нарушат этот закон, их будут сажать или депортировать.
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