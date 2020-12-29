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Тряхнуло под конец: в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение

16:46, 29 декабря 2020
Фото: PA Images/ТАСС

Високосный 2020-й даже под конец не желает оставить что-то хорошее — в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение.

Толчки магнитудой 6,3 произошли недалеко от столицы страны — Загреба. Часть города осталась без электричества, сообщается также о сильном повреждении одной из больниц. По некоторым данным, в результате землетрясения погиб ребёнок.

Igor Kralj/Pixsell via Xinhua/Global Look Press

Luka Stanzl/Pixsell via Xinhua/Global Look Press

AP/TASS

PA Images/ТАСС

AP/TASS

PA Images/ТАСС

PA Images/ТАСС

PA Images/ТАСС

PA Images/ТАСС

PA Images/ТАСС

PA Images/ТАСС

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