Тряхнуло под конец: в Хорватии произошло сильнейшее за год землетрясение

Более 100 человек задержаны в Париже на акции протеста против законопроекта «О глобальной безопасности».

Во Франции проходят массовые акции протеста из-за законопроекта, предусматривающего запрет на фото и видеосъемку лиц полицейских и разглашение их имён. В Париже на манифестацию вышло порядка 10 тысяч человек. Довольно...