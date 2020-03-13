https://static.news.ru/photo/9f5a36d2-6529-11ea-8137-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: petroporoshenko/instagram.com

Спешный отъезд из страны бывшего президента Украина Петра Порошенко накануне допроса свидетельствует о его виновности. Об этом заявила экс-руководитель украинского Минюста Елена Лукаш.

Трус, сбегающий от допросов и процессуальных действий. Трусливая, перепуганная, жадная, жалкая и жестокая душонка. Здорово, что это гниение видят все. Такие малодушные побеги — лучшая явка с повинной, — приводит слова политика SM-News.

Как писал NEWS.ru, пятый президент Украины Пётр Порошенко покинул территорию страны накануне допроса, на котором его могли арестовать. Он должен был явиться в Госбюро расследований 13 марта, однако его адвокаты предупредили следователей, что политик не явится, поскольку находится за границей. На допросе следователь намеревался озвучить Порошенко подозрения и требовать его ареста.

Ранее сообщалось, что Порошенко не явился на допрос по делу об уклонении от налогов и легализации доходов при продаже завода «Кузница на Рыбальском». Кроме того, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, по одному из которых он может оказаться в тюрьме.