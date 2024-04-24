«Трухнуло сильно»: подполье сообщило об ударе по военному объекту в Одессе Николаевское подполье сообщило об ударе российских сил по военной части в Одессе

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что Вооруженные силы России ударили по военной части ВСУ в Одессе. По его словам, на объекте прогремел сильный взрыв. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В 07:05 по Одессе был нанесен удар. Пишут о том, что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, взрыв сильный, в десяти километрах от эпицентра «трухнуло сильно дом». Кто ближе, пишет, что не несколько прилетов и шикарная вторичная детонация, — сообщил Лебедев.

Ранее николаевское подполье сообщило, что российские силы ударили по телевизионной вышке в Харькове, которая использовалась для системы связи для украинской противовоздушной обороны. По словам Лебедева, теперь харьковские средства ПВО не имеют связи друг с другом. Минобороны РФ удар не подтверждало.

Позднее украинский Telegram-канал jenya zub опубликовал видео падения телевизионной вышки в Харькове после удара российских военных. Кадры были сделаны из здания поблизости. На ролике видно, как верхушка вышки отломалась и рухнула к основанию строения.