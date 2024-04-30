«Трудно представить»: в Британии оценили превосходство ВПК России Эксперт Меркурис: ВПК России превосходит западное производство оружия в разы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в несколько раз превосходит страны коллективного Запада по оборонной промышленности, сообщил в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис. Он обратил внимание, что Москва значительно быстрее наращивает темпы производства вооружения.

Русские по крайней мере на данный момент увеличивают производство оружия быстрее, чем это может сделать Запад. Объемы того, что они производят уже на порядки превышают то, что Запад производит и может поставлять на Украину, — заявил Меркурис.

Он добавил, что поддержание боевых действий в хорошем состоянии дается Западу крайне тяжело с точки зрения оборонного производства. Кроме того, на сегодняшний день украинские вооруженные силы испытывают острую нехватку живой силы.

Происходят все более отчаянные попытки оказать давление на украинцев, бежавших из страны в Европу, чтобы они вернулись для дальнейшей мобилизации и отправки на фронт. Трудно представить, что нужно сделать, чтобы это произошло, — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщали, что военная помощь США не поможет украинской армии вернуть подконтрольные России территории. Уточнялось, что Киев ждет продолжительная патовая ситуация на поле боя.