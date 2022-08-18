Тройственный зондаж Уже сам факт выбора Львова для трехсторонних переговоров о переговорах выглядел весьма показательно

Фото: president.gov.ua

Пан Зеленский принимал Реджепа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша в цитадели воинствующего украинства, что должно было по идее свидетельствовать об его непримиримости и готовности хоть завтра отвоевать Крым. Да и добираться по нынешним временам во Львов всем было ближе.

На деле же, если абстрагироваться от ритуальной демагогии, все участники «львовского формата» преследовали свои тактические цели, соглашаясь на такие коллективные посиделки. Антониу Гутерриш активно пиарится на всем комплексе украинских проблем. Он и деятельно посредничал в заключении зернового соглашения в Стамбуле, и активно переживает за судьбу ЗАЭС, тщательно избегая называть причины и виновников такого беспокойства. Львовский саммит дал ему возможность укрепить свою репутацию миротворца. Завершить же свою ооновскую карьеру Нобелевской премией — мечта любого генсека.

Реджеп Эрдоган вообще виртуозно занимает в мировой повестке место, явно превосходящее потенциал и возможности Турции. Удобно расположившись на двух стульях, он поставляет Украине свои беспилотники, но готов купить вторую батарею российских С-400, соблюдает статус проливов, но не признает российский Крым и по-отечески радеет о гражданских правах крымских татар. При этом увеличивает товарооборот с Россией и с немалой выгодой превращает свою страну не только в энергетический хаб, но и в зерновой. Все это в совокупности дает ему право как бы считаться признанным кандидатом в посредники в подготовке потенциальных российско-украинских переговорах.

Фото: president.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский

Сам Владимир Зеленский неоднократно констатировал в последнее время снижение общего интереса к украинской ситуации. А потому всеми средствами, включая обстрелы ЭАЭС, стремится взбодрить мировое общественное мнение. Трехсторонняя встреча во Львове была для него идеальной резонансной трибуной для самых экстравагантных заявлений. Проблема, однако, заключалась в его ограниченной дееспособности, а потому его сверхзадача заключалась в стимулировании нового прилива шумихи вокруг его наполеоновских планов (недаром он в кино сыграл императора). Во всяком случае, отмашки на минимальный компромисс ни в Лондоне, ни в Вашингтоне ему не дали, где все еще надеются хоть на какое-то победоносное контрнаступление ВСУ.

В целом же суть в том, что ни Эрдоган, ни даже Гутерриш ничего принципиально в этом мире не решают. Притом, что была некоторая надежда на, что турецкий президент, недавно встречавшийся в Сочи с Владимиром Путиным, мог привести с собой новые российские инициативы, способные как-то приблизить стороны к компромиссу. Но проблема для него в том, что Москва предпочитает апеллировать непосредственно к Вашингтону, прекрасно понимая: все, что исходит просто от киевской администрации — вилами на воде писано.

Фото: president.gov.ua Антониу Гутерриш и Владимир Зеленский

Вот и пришлось Эрдогану, дабы иметь хоть какой-то конкретный итог вояжа и морально, поддержать Зеленского, санкционировать подписание договора о турецком участии в восстановлении украинской инфраструктуры. Вот только для такого шага надо быть исключительным оптимистом, учитывая, что сейчас вряд ли кто предскажет окончательную конфигурацию Украины.

Так что шансов хотя бы на минимальный прорыв во Львове изначально не было. Возможный обмен пленными — это чисто технический вопрос. А все спекуляции вокруг временного прекращения огня давно воспринимаются исключительно в качестве украинской уловки для переформирования своих потрепанных сил. И согласится на это — означало бы для Москвы проявить слабость. А безответных «жестов доброй воли» Россия сделала уже и так немало.

А что качается предложения Гутерриша послать, наконец, миссию МАГАТЭ в район Запорожской АЭС, то при ее продвижении исключительно чрез Киев есть большой риск того, что она там в полном составе и застрянет и будет вынуждена выслушивать очередные бредни президентского офиса. А на «вражескую территорию» ее просто физически не пропустят.

Теперь, судя по всему, все, так или иначе причастные к конфликту, будут ждать зимы, которая даст ответы на многие вопросы и, возможно, освежит кое-кому взгляд на реалии этой кампании.

Но свои личные цели, с которых мы начали комментарий, все участники переговоров в той или иной степени достигли. Так что не зря съездили. Хотя могли бы в подарок мэру Львова привести новые буржуйки, раз уж он собирается их заготавливать.