«Тройку» тщетно пугали воздушной тревогой Макрон, Шольц и Драги применят на переговорах с Зеленским тактику кнута и пряника

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги (слева на право)

Воздушная тревога, объявленная в Киеве в момент прибытия на берега Днепра Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги, имела своей явной целью произвести на гостей соответствующий психологический эффект, погрузить их сразу в атмосферу героической борьбы украинцев за судьбы всей Европы. Вот только представляется, что очередная постановка режиссеров студии «Квартал 95» не слишком удалась.

Между тем, сразу возникли ассоциации с визитом в 2014 году в Киев трех министров иностранных дел — Франции, Германии и Польши — для переговоров с Виктором Януковичем. Оформленное тогда соглашение не стоило и бумаги, на которой было написано. Ныне Польшу заменили на Италию, пытающуюся формулировать собственные планы мирного урегулирования вокруг Украины. И такая знаковая замена сразу задала тон вояжу. Польские русофобы давно вышли за грань разумного, уверенно перешли все «красные линии» реальности, делая ставку на прямое столкновение с Россией. А потому, с одной стороны, Варшаве сразу показали ее место в европейском концерте. А, во-вторых, старшие члены ЕС сразу косвенно дали понять, что ищут компромисса, а не ядерной войны. И любая конъюнктурная поддержка киевской Украины имеет определенные пределы.

Кстати, в Киев все-таки одновременно со «старшими» прибыл и президент Румынии Клаус Йоханнис. Видимо, ему добро на приезд дал лично Макрон, совсем недавно побывавший в Бухаресте. К тому же через Румынию идет поставка украинского зерна. Но к совместному фотографированию румына не допустили. Не его уровень.

Весьма показательно, что накануне прибытия «тройки» Владимир Зеленский спешно переговорил и с Борисом Джонсоном, и с Джо Байденом, видимо, получая от них инструкции, учитывая, что взгляды на конфликт англосаксов и ведущих европейских держав все более разнятся. При этом и в Вашингтоне все чаще звучат заявления, что Украина сама должна решать, готова ли она к миру ценой определенных территориальных уступок.

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Было изначально ясно, что «тройка» попробует на переговорах с Зеленским сочетать тактику кнута и пряника. Причем в пряничном арсенале, помимо финансовой помощи и военных поставок, явно есть обещание поставить Украину в бесконечный список кандидатов на вступление в Евросоюз. И это представлялось важным рычагом воздействия. Или же, на худой конец, в качестве компенсации, умеренно сладкой морковки, существует абстрактный проект Макрона о создании некоего союза при ЕС. Притом троица явно намекала на то, что Великобритания в ЕС уже ничего не решает, а потому излишнее ориентирование на Лондон чревато, скорее, потерями.

В целом диалог не мог быть легким, учитывая растущую неадекватность команды Зе. Его детали станут известны постепенно. Но тезис — отдать относительно малое ради того, чтобы сохранить все остальное, должен был превалировать. Успеть до полной катастрофы, когда в Москве уже не будут считать Зеленского реальным переговорщиком, способным хоть на какое-то сопротивление. Запад изменил свою первоначальную установку на обязательное поражение России. Теперь речь идет о том, чтобы максимально лишить нас возможных плодов победы. Не дать довести ситуацию до полной ликвидации нацистского режима. Оставить на большей части нынешней Украины анти-Россию. Сделать так, чтобы Россия и не выиграла.

В Москве очень сдержанно отнеслись к приезду «тройки», лишь выразив надежду на то, что общение с ведущим европейским политиками позволит Киеву взглянуть на ситуацию более реалистично. И, по логике, после переговоров с Зеленским и неизбежной консультации с Соединенными Штатами Америки «тройка» должна довести единую позицию до Кремля. И тут интересно, кто возьмет на себя такую миссию?