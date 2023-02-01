Трое солдат ВСУ погибли при попытке бегства с позиций в районе Макеевки

Фото: МО Украины

архивное фото

Украинские военнослужащие самовольно оставляют позиции у населенного пункта Макеевка в Луганской Народной Республике, сообщает «Военное обозрение». Трое сбежавших солдат погибли, попав под огонь заградотрядов.

По сведениям издания, украинские солдаты пытались перейти через реку Жеребец, когда были замечены боевиками заградотрядов. По ним открыли стрельбу, в результате чего были убиты трое военнослужащих. После этого остальные беглецы вернулись назад.

Мобилизованные украинцы не желают воевать, поскольку видят, какие внушительные потери несут ВСУ в последнее время. Единственное, что удерживает солдат на фронте — страх расправы со стороны заградительных отрядов, укомплектованных националистами, — говорится в публикации.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о регулярных переходах бойцов ВСУ на российскую сторону. Он отметил, что, хотя подобное не носит массового характера, власти стараются не распространяться о таких случаях, опасаясь проблем для киевских военных.