Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Анталье Трое российских туристов пострадали в ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье

Фото: Xinhua/Global Look Press

Скорая помощь, Турция

Трое российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Анталье, передает РЕН ТВ. Сообщается, что на трассе Аксеки — Сейдишехир столкнулись микроавтобус с пассажирами и легковой автомобиль. Всего в результате аварии получили травмы девять человек, шесть из которых были местными жителями. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Состояние российских туристов не уточняется. Полиция проводит расследование обстоятельств аварии.

В этот же день, 5 июля, в Турции перевернулся автобус. Жертвами ДТП стали как минимум шесть человек, среди которых есть ребенок. Еще 25 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Авария случилась на трассе Кыркларэли — Стамбул. По предварительным данным, водитель в какой-то момент потерял управление. Точные причины произошедшего предстоит выяснить.

Ранее крупное ДТП произошло в провинции Балыкесир на северо-западе Турции. Автобус следовал в город Эдремит. На окружной дороге он потерял управление и перевернулся. В результате аварии погибли 14 человек и еще 18 получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы.