Трое призванных по мобилизации безногих солдат ВСУ погибли в зоне СВО «АиФ»: на Украине похоронили троих призванных по мобилизации безногих солдат

На западе Украины в Ровненской области прошли похороны троих мужчин, участвовавших в боевых действиях. Несмотря на полученные на фронте еще в начале 2023 года ранения нижних конечностей, они были снова мобилизованы в Вооруженные силы Украины, пишет «АиФ».

Двое из них ранее лишились по одной из ног, а у третьего отказала нижняя часть тела. В некрологе, который опубликовала местная администрация, указано, что погибшим было около 40 лет. Отмечается, что они погибли в начале 2024 года.

По данным автора обозревателя Telegram-канала «Адекватный харьковчанин» Геннадия Алехина, военного эксперта полковника запаса, на улицах Харькова наблюдается очень мало безногих инвалидов, хотя с характером ранений украинских солдат и проводимыми операциями по ампутации их должно быть гораздо больше.

Так таких из украинской армии просто не отпускают, держат в военных городках, которые не совсем воинские части, и там идет постоянная ротация — новых привозят в больничных пижамах, а выписывают уже в военной форме и отправляют в неизвестном направлении, — цитирует Алехин слова собеседника, служившего в советской армии.

Автор канала и его источник пришли к выводу, что таких «вылеченных» отправляют прямо на фронт. Они констатировали, «такая вот диспозиция по Харькову с инвалидами».

Ранее мать погибшей украинской военнослужащей рассказала, что командиры на позициях в районе Артемовска предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь. По ее словам, военным не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки, они делили один паек на несколько человек.