Трое мужчин выдавали себя за военкомов и похищали людей В Одессе трое мужчин под видом сотрудников ТЦК похищали людей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трое мужчин задерживали и похищали жителей Одессы под видом работников территориального центра комплектования (аналог военкомата), сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Члены одной из общественных организаций выдавали себя за военных, надевали похожую на военную форму, пользовались машиной с камуфлированной окраской и «действовали якобы от имени ТЦК».

Под предлогом проведения мобилизационных мероприятий участники группы останавливали граждан, применяли к ним физическое насилие и вопреки их воле принудительно помещали в транспортное средство, — говорится в сообщении.

Участники группы задержаны, им предъявлено обвинение в самоуправстве, причинении физических страданий и незаконном лишении свободы. Прокуратура не сообщает об их мотивах, однако летом 2024 года украинские СМИ сообщали, что «общественники» вызывались помогать ТЦК с мобилизацией, хотя власти это не признавали.

Ранее в Одессу были направлены дополнительные силы сотрудников территориальных центров комплектования из-за неудовлетворительных показателей мобилизации. По данным СМИ, Киев ужесточает меры против призывников в пророссийских городах.