Три женщины и ребенок пострадали при стрельбе возле церкви в Лондоне

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Четыре человека, в том числе семилетний ребенок, пострадали в результате стрельбы, которую неизвестный открыл в субботу, 14 января, в Лондоне возле церкви, где проходили похороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию полиции британской столицы. Пострадавшие госпитализированы.

По имеющимся данным, три женщины в возрасте 41, 48 и 54 года были доставлены в больницу в центре Лондона. По оценке медиков, их ранения не представляют угрозы для жизни. Кроме того, с травмами, «предположительно, полученными в результате того же инцидента», была госпитализирована девочка в возрасте семи лет.

В пресс-релизе, представленном лондонскими правоохранителями, сообщается, что происшествие случилось вблизи церкви, где проходили похороны.

По предварительным данным, огонь велся из движущегося автомобиля, который скрылся с места преступления. Полицейские обратились ко всем свидетелям инцидента с просьбой выйти на связь.

Ранее сообщалось, что в одной из американских школ полицейские задержали шестилетнего мальчика, который выстрелил в учительницу начального класса в штате Вирджиния. Как заявил сам задержанный, все началось со словесной перепалки между ним и учительницей.

Также стало известно, что один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года.