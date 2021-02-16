Три участника «Хора Турецкого» попали в чёрный список Минкульта Украины

https://static.news.ru/photo/cc76dcd0-7070-11eb-b390-96000091f725_660.jpg Михаил Турецкий Фото: TuretskyChoir/facebook.com

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло троих российских музыкантов из арт-группы «Хор Турецкого» в чёрный список. В настоящее время в списке числятся 174 человека, которым запрещён въезд в страну.

В этот раз в список попали основатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий, а также Игорь Зверев и Евгений Тулинов, передаёт РИА Новости. В чёрный список украинского ведомства ранее были внесены другие участники «Хора Турецкого» — Александр Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов.

Украинский Минкульт начал вести список деятелей культуры, создающих угрозу нацбезопасности, в августе 2015 года. В него уже вошли Иосиф Кобзон, Валерия, Олег Газманов, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и многие другие российские знаменитости. Действующий глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что запрет на въезд для российского артиста не должен отражаться на отношении к его творчеству.

Как сообщал NEWS.ru, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что в отношении режиссёра Никиты Михалкова и актёра Михаила Пореченкова следует завести уголовные дела. Кроме того, в стране следует запретить распространение их фильмов.