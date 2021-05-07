Три тюрьмы выставили на продажу на Украине

https://static.news.ru/photo/d83243ea-af2a-11eb-961d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Украины выставили на продажу ещё две тюрьмы в рамках программы «большой приватизации тюрем». Таким образом, число объектов на продаже достигло трёх. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Кабмин предлагает купить Львовскую исправительную колонию № 48 и Южную исправительную колонию № 51. Аукцион пройдёт 3 июня.

Львовскую колонию будут продавать двумя лотами — недвижимость на участке в 10,6 га со стартовой ценой в 132,7 млн гривен (около 355 млн рублей), а также недвижимость на 3 га земли со стартовой ценой в 3,4 млн гривен (около 9 млн рублей). Колония располагается в центре Львова.

В феврале министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил о начале акции по распродаже тюрем. Вырученные денежные средства на 70% планируют потратить на строительство новой тюремной инфраструктуры, а 30% уйдут в бюджет. Всего будет распродано 100 объектов.

Первым на продажу выставили Ирпенский исправительный центр, расположенный в посёлке Коцюбинское в 14 км от Киева. В 2019 году было принято решение о консервации этой тюрьмы, осуждённые были переведены в другой исправительный центр. Здание можно было приобрести за 220 млн гривен (около 592 млн рублей), но из-за высокой цены желающих не нашлось. Планируется провести аукцион повторно.