Три ТЭС на Украине получили серьезные повреждения при обстрелах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три украинские теплоэлектростанции (ТЭС) получили серьезные повреждения в результате обстрелов, сообщил местный энергохолдинг ДТЭК в своем Telegram-канале. Сотрудники станций, по данным компании, не пострадали.

Сегодня, 9 марта, в результате обстрелов пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. <...> В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что ведутся восстановительные работы. Где именно находятся получившие повреждения объекты инфраструктуры, не уточняется.

Ранее стало известно, что в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, прогремели взрывы. Власти Одесской области сообщили об ударе по объекту энергетической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь заявил, что в столице Украины начались экстренные отключения света. Минобороны России информацию о взрывах не комментировало.