Три страны отказались вместе расследовать ЧП на «Северных потоках» Швеция, Дания и ФРГ отказались от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования происшествия на «Северных потоках», специалисты этих стран будут работать самостоятельно, сообщил немецкий телеканал ARD. Следователи из ФРГ убедились, что повреждения на трубопроводах могут быть только следствием взрывов, указал источник.

Сначала Швеция вышли из Объединенной следственной группы (JIT), а следом и Дания. Говорят, что шведы выразили обеспокоенность по поводу секретности. Теперь каждая страна ведет собственное расследование, — говорится в сообщении.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Сейсмолог Бьерн Лунд ранее высказал предположение, что на самом деле на «Северных потоках» могли произойти не два взрыва, а три. Эта информация пока никак не подтверждается.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Евросоюзу еще только предстоит осознать, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя «Северных потоков». По его словам, единственная «живая» нитка ситуацию спасти не сможет.