Три работника представительства США при отделении Организации Объединённых Наций в Женеве заразились COVID-19. Их состояние оценивается как «хорошее», сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Инфицированные коронавирусом люди самоизолировались от общества, как и те, с кем они контактировали.
Мы не можем поделиться дополнительной информацией из соображений неприкосновенности частной жизни, —
приводитReuters слова собеседника.
Агентство отмечает, что в представительстве трудятся более 200 дипломатов, многие из них сейчас работают из дома.
Из-за пандемии коронавируса нового типа власти Швейцарии ввели на территории страны режим чрезвычайной ситуации, писал NEWS.ru.
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