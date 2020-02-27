Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил показ на территории страны трёх российских телеканалов. Они были удалены из списка иностранных программ, разрешённых к ретрансляции.
Жители страны теперь не могут посмотреть по кабельным сетям телемагазин Top Shop, каналы «Zooпарк» и «Еврокино»,
Ранее NEWS.ru писал, что вся реклама на Украине с 16 января должна транслироваться исключительно на государственном языке в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». При этом зарубежные телеканалы и радиостанции, вещающие на одном или нескольких официальных языках ЕС, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Евросоюза.
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