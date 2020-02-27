https://static.news.ru/photo/39fd4334-5961-11ea-96fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил показ на территории страны трёх российских телеканалов. Они были удалены из списка иностранных программ, разрешённых к ретрансляции.

Жители страны теперь не могут посмотреть по кабельным сетям телемагазин Top Shop, каналы «Zooпарк» и «Еврокино», сообщается на сайте ведомства. Регулятор отмечает, что все они зарегистрированы Роскомнадзором и вещают на русском языке.

Ранее NEWS.ru писал, что вся реклама на Украине с 16 января должна транслироваться исключительно на государственном языке в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». При этом зарубежные телеканалы и радиостанции, вещающие на одном или нескольких официальных языках ЕС, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Евросоюза.