Три лаборатории подтвердили наличие «Новичка» в пробах Навального

https://static.news.ru/photo/83bc94c4-f665-11ea-9bca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Три независимых лаборатории подтвердили, что в пробах российского оппозиционного политика Алексея Навального были обнаружены вещества из группы «Новичок». Об этом 14 сентября сообщили представители правительства ФРГ.

Отмечается, что в настоящее время эксперты Организации по запрещению химического оружия, штаб которой находится в Гааге, уже начали проверять пробы, которые были взяты у политика.

Кроме немецких экспертов, анализом занимались учёные из Франции и Швеции. Образцы были отправлены им для проведения независимого исследования.

Мы снова призываем Россию объясниться в связи с инцидентом, — сообщается на сайте правительства ФРГ.

Оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок».

Как ранее передавал NEWS.ru, 7 сентября состояние Навального значительно улучшилось. Об этом сообщили врачи клиники Charité, отметив, что им удалось вывести пациента из состояния искусственной комы.