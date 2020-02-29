https://static.news.ru/photo/9f1b2252-5af3-11ea-93b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP-HP/twitter.com

У трёх медицинских работников больницы Tenon в Париже был выявлен положительный результат на COVID-19.

В настоящее время инфицированный персонал находится на карантине, работники чувствуют себя хорошо, рассказал глава отделения инфекционных и тропических заболеваний больницы Tenon Жиль Пиалу.

Как сообщает BFMTV, ещё несколько человек ожидают результаты тестов.

Накануне министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что эпидемия коронавируса во Франции вышла на новый этап. Руководитель ведомства пообещал предпринимать усилия для замедления распространения болезни и призвал жителей страны не скупать медицинские маски, чтобы их могли приобрести заражённые. Также французам следует отказаться от рукопожатий и не отправлять детей на занятия в школы, расположенные недалеко от мест обнаружения заболевших, писал NEWS.ru.