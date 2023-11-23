Три крупные компании Европы отказались перевозить российскую нефть Reuters: три греческие компании из-за санкций перестали перевозить нефть из РФ

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Крупные судоходные компании из Греции TMS Tankers, Thenamaris и Minerva Marine отказываются транспортировать российскую нефть в течение последних недель, сообщает Reuters. По информации агентства, таким образом они хотят избежать санкций со стороны Соединенных Штатов.

Как передает агентство, указанные европейские компании активно сотрудничали с Россией и рекордно зарабатывали на этом, рискуя попасть под рестрикции Запада. Греческие танкеры занимались перевозкой российской нефти и нефтепродуктов до сентября — октября. Однако затем компании отклонили запросы на дальнейшие поставки.

По данным Reuters, для России может стать ударом уменьшение числа перевозчиков, которые готовы транспортировать в дружественные страны подсанкционное топливо. Так, флот греческих компаний, отказавшихся от сотрудничества с Москвой, составляет более 100 танкеров, которые способны перевозить 2,4 млн баррелей ежедневно.

Ранее Вашингтон ввел санкции против 14 организаций и трех нефтяных танкеров с Западных Балкан из-за подозрений в их связи с Россией. Американские ограничения также коснулись российских судов «Лиговский проспект», «Казань» и «НС Век». По мнению Минфина США, эти танкеры занимаются экспортом нефти из РФ по завышенной стоимости, несмотря на ограничения цен за баррель.