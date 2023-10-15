Три избирательных участка в Варшаве эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Варшаве эвакуированы три избирательных участка из-за сообщений о возможном взрывном устройстве, сообщило местное издание Onet. Два избирательных участка, которые находились в одном и том же здании, оцепила полиция, из-за чего многие избиратели не успели проголосовать. На месте работали саперы.

На избирательных участках № 425 и № 426 на улице Тарновецкой, 4 в Варшаве была объявлена эвакуация. Было получено сообщение о бомбе, — говорится в сообщении.

Также в связи с проверкой саперами приостановили работу избирательной комиссии № 431. Полицейские осматривали подозрительный бесхозный рюкзак около школьного здания, где находился избирательный участок. После проведенной проверки голосование возобновили.

Напомним, 14 октября парижский Лувр закрыл двери для посетителей после поступивших сообщений о бомбе. Посетителей музея эвакуировали из соображений безопасности, здание было оцеплено.

Ранее сообщалось, что два школьника поссорились в чате из-за компьютерной игры Counter-Strike и один из них пообещал заминировать школу от его имени. Конфликт подростков привел к «минированию» школ и детских садов в Няндоме в Архангельской области. Из-за мести одного из спорщиков эвакуировали почти 800 человек.