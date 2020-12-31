Три французских жандарма получили ранения при попытке разогнать вечеринку

Неизвестные напали на жандармов и сожгли их служебную машину, когда стражи порядка пытались разогнать новогоднюю вечеринку в коммуне Льерон (регион Бретань) на северо-западе Франции.
По данным радиостанции Europe1, в вечеринке
Порядка 100 тысяч полицейских и жандармов обеспечивали безопасность на улицах городов Франции в новогоднюю ночь. Одной из главных задач правоохранителей было предотвращение несанкционированных собраний и контроль соблюдения комендантского часа, который действует с 20:00 до 6:00. В рамках борьбы с распространением коронавируса в стране также введено ограничение на прослушивание громкой музыки по ночам. Власти Франции активно борются с подпольными вечеринкам.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь несколько мероприятий. В Марселе разогнали вечеринку на 400 человек в частном доме. 156 участников получили штрафы, организаторов задержали. Гулянья чуть меньшего масштаба разогнали в департаментах Мозель и Сена и Марна.
31 декабря во Франции выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса, передавал NEWS.ru.