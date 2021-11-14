Три человека задержаны в  ходе расследования взрыва машины в Ливерпуле

В рамках расследования взрыва машины в английском Ливерпуле полиция задержала трёх человек. Об этом сообщается в заявлении правоохранителей, опубликованном в Twitter полиции Большого Манчестера.

По данным полиции, в ливерпульском районе Кенсингтон в соответствии с законом о терроризме были задержаны трое мужчин в возрасте 29, 26 лет и 21 года

Контртеррористическое подразделение полиции по Северо-Западу продолжает тесно сотрудничать с коллегами из полиции Мерсисайда по мере того, как безотлагательно продолжается наше расследование, — говорится в сообщении правоохранителей.

В воскресенье полиция английского графства Мерсисайд сообщила о взрыве автомобиля возле здания женской больницы в Ливерпуле. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.

Ранее сообщалось, что около 200 человек пострадали из-за взрыва бомбы в университете Камеруна.