Три человека стали жертвами стихии в Словении

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Последствия наводнений, вызванных проливными дождями, в Словении

В Словении три человека стали жертвами наводнений и оползней, спровоцированных сильными дождями, сообщает France-Presse со ссылкой на местные власти. Среди погибших — двое иностранных туристов.

За последние 24 часа три человека погибли в связи с непогодой, — заявил представитель полиции Словении Майя Адлесич.

Интенсивные дожди вызвали масштабные наводнения по всей стране. Метеорологи предсказывают продолжение осадков. Около 250 военных направились для поддержки сил гражданской обороны и местных пожарных бригад в борьбе с наводнениями и оползнями.

Примерно 16 тысяч домашних хозяйств остались без электроснабжения. По словам представителей управления гражданской обороны Словении, некоторые районы страны полностью отрезаны от транспортных путей, связь с ними осложнена.

Ранее сообщалось, что жертвами подтоплений в Туапсинском районе стали четыре человека, в том числе 67-летний охранник сельхозпредприятия «Новомихайловское». Тело мужчины в автомобиле обнаружил его напарник. По предварительным данным, погибший утонул, пытаясь перебраться через реку вброд. Кроме того, на берегу моря в поселке Тюменский обнаружили тело 19-летней девушки, которая находилась в разрушенном потоками воды частном домовладении.