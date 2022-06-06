Три человека пострадали во время драки иностранцев в Стамбуле

Фото: Kemal Aslan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённый конфликт произошел между двумя группами иностранцев в Стамбуле, есть раненые, сообщил телеканал A Haber. Троим пострадавшим в ходе конфликта оказана медицинская помощь.

В ходе вооружённого конфликта между двумя группами иностранных граждан в стамбульском Эсеньюрте пострадали три человека, один из них тяжело ранен. Начато расследование инцидента, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на улице Фатих Махаллеси Унверди около 22:00. По неизвестной причине между двумя группами иностранных граждан вспыхнул спор, который быстро перерос в драку с применением оружия.

Ранее в Калужской области около общежития института имени Баумана произошла массовая драка россиян и египтян. Участвовали в ней больше 50 человек, четверо из них пострадали. Сообщается, что потасовка случилась из-за засоренных туалетов. Конфликт начался в общежитии, но затем участники переместились на улицу, вооружившись трубами, инструментами и сковородками. В итоге 18 граждан Египта задержала полиция, четверо с травмами отправились в больницу.