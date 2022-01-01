Три человека пострадали в перестрелке в пригороде Швеции

Фото: Сергей Булкин/News.ru

В канун Нового года три человека пострадали в перестрелке в центре пригорода Стокгольма Вэллингбю. Все они госпитализированы. Об этом сообщает телеканал SVT.

По данным полиции, на место присшествия стянуты значительные силы, в операции участвуют вертолеты и служебные собаки. Тем не менее, задержать злоумышленников пока не удалось.

Пресс-секретарь полиции Хелена Бурстрем Тумас, отвечая на вопрос о наличии связи данного инцидента с рядом подобных случаев, прокатившихся по Швеции в последнее время, заявила, что никакими данными полиция на этот счет не располагает, однако подобная возможность изучается.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла около салона красоты в американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В результате ранения получили четверо школьников. Стрельба велась из проезжавшего мимо салона красоты автомобиля. Никто из находившихся внутри заведения не пострадал.

Кроме того, мужчина открыл стрельбу в детском летнем лагере в Дунканвилле штата Техас. Он вошёл на территорию лагеря, поговорил в холле с сотрудниками, а затем выстрелил из принесённого с собой пистолета.