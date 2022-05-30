Три человека пострадали при взрыве в Мелитополе

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Три человека, предположительно, пострадали в результате теракта в городе Мелитополе Запорожской области, сообщил РИА Новости источник в администрации города. По его словам, в центре города был взорван автомобиль, припаркованный неподалеку от одного из зданий городской администрации.

В результате теракта, по предварительным данным, ранено три человека, — сказал собеседник агентства.

Впоследствии стало известно, что после теракта госпитализированы два человека. Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя, оцеплена, также усилена охрана зданий органов местной власти. На месте работают сотрудники силовых структур. Позднее сообщалось, что взрыв произошёл во время раздачи гуманитарной помощи, пострадали волонтеры.

Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, за терактом стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. Он также призвал усилить в регионе меры антитеррористической безопасности.

Ранее сообщалось, что взорвался автомобиль Mercedes с украинскими номерами, который был припаркован недалеко от Дома культуры, где сейчас работает мелитопольская администрация. Во всех зданиях, расположенных рядом, выбило стекла от взрыва.