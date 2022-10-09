Три человека погибли при взрыве в здании в Стамбуле

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Скорая помощь, Турция

Три человека погибли при взрыве, который произошел в жилом здании в Стамбуле. Также известно об одном пострадавшем, сообщает телеканал TRT.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, о чем сообщил губернатор города Али Ерлыкая.

К сожалению, в результате произошедшего взрыва природного газа погибли три человека. Поисковые операции в здании продолжаются, — написал глава города на своей странице в Twitter.

На данный момент пожар уже потушен, к месту возгорания было направлено большое количество пожарных и карет скорой помощи.

Агентство IHA подтвердило, что причиной взрыва стала утечка природного газа.

Взрыв, предположительно вызванный утечкой природного газа, произошел на третьем этаже трехэтажного здания в Кадыкёе. После взрыва в здании вспыхнул пожар, а в результате взрыва были повреждены окружающие здания и несколько автомобилей, — пишет издание.

О том, что в районе Кадыкёй на азиатском побережье Стамбула прогремел мощный взрыв, стало известно вечером 9 октября. В результате загорелось здание, после чего огонь распространился на другие строения. На месте происшествия работают экстренные службы.