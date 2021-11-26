Три человека погибли при обстреле школьного автобуса в Косово

В результате стрельбы по автобусу со школьниками в Косово и Метохии погибли три человека. Ещё по меньшей мере два человека получили ранения. Об этом сообщает телевидение Сербии.

По данным СМИ, инцидент произошёл в селе Глоджане недалеко от Дечани.

В больнице города Печ подтвердили, что при стрельбе погибли два ученика и водитель автобуса, — сообщает телеканал.

Кроме того, ещё как минимум два человека были ранены.

Подробности происшествия не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Аргентине погиб 17-летний футболист клуба «Барракас Сентраль» Лукас Гонсалес. Спортсмен был застрелен сотрудником полиции. Инцидент произошёл в Буэнос-Айресе. Футболист вместе с тремя друзьями ехал в машине в тот момент, когда полицейские открыли огонь по ней. При этом полицейские придерживаются другой версии. Они заявили, что обращались к водителю автомобиля, в котором находился Гонсалес, с просьбой остановиться на перекрёстке. Молодые люди не послушались и впоследствии врезались в полицейскую машину.