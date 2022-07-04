Три человека погибли после стрельбы в крупном торговом центре в Дании

Фото: Olafur Steinar Gestsson/EPA/TASS

В торговом центре Field's в Копенгагене произошла стрельба

Три человека погибли и еще трое находятся в критическом состоянии после того, как в торговом центре в Дании произошла стрельба, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию. Предполагаемый стрелок уже арестован: следователи считают, что к нападению больше никто не причастен.

Сообщается, что все трое погибших — мужчины. Арестованный — 22-летний датчанин. Его мотивы пока остаются неизвестными: в полиции говорят, что об этом рассуждать еще слишком рано.

Как рассказывают очевидцы, все произошло в оживленном магазине. Как только раздались выстрелы, все начали прятаться в помещениях или пытались сбежать, что вызвало панику.

Это чистый ужас. Это ужасно. Вы можете задаться вопросом, как человек может сделать это с другим человеком, но это за гранью... За гранью всего, что возможно, — рассказал один из очевидцев, который со своими дочерями был возле торгового центра.

Торговый центр Field's — один из самых крупных во всей Скандинавии. В полиции добавили, что инциденты со стрельбой происходят в Дании достаточно редко, а потому этот случай будет расследоваться особенно тщательно.

Ранее судимому 42-летнему гражданину Норвегии иранского происхождения были предъявлены обвинения в убийстве и терроризме после стрельбы в гей-клубе в Осло, в результате которой погибло два человека. Отмечается, что причиной обвинения в терроризме является масштаб преступления.