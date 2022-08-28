Три человека погибли после наезда грузовика на толпу в Нидерландах

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По меньшей мере три человека погибли и несколько пострадало после наезда грузовика во время барбекю-вечеринки в деревне неподалеку от Роттердама на юге Нидерландов, сообщает Daily Mail. На месте происшествия работает полиция.

Грузовик въехал в толпу людей в то время, когда они были на соседском барбекю. Есть несколько погибших и несколько других были доставлены в больницу, — сообщает издание со ссылкой на заявление полиции Роттердама.

Отмечается, что водителя, находящегося в состоянии шока, опрашивает полиция. На данный момент нет точной информации о причинах наезда.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Полиция работает над версией о том, что наезд был несчастным случаем.

Сообщается, что днем ранее в столице Бельгии фургон въехал на заполненную террасу кафе. В результате происшествия шесть человек получили травмы.

Ранее стало известно, что двое человек погибли, ещё десять получили травмы в результате происшествия на свадьбе в канадском Ванкувере в результате наезда автомобиля на толпу гостей. По имеющимся данным, инцидент произошёл вечером 20 августа. Женщина за рулём автомобиля въехала во двор, где в тот момент праздновали бракосочетание.