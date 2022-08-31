Три батальона ВСУ попытались прорвать оборону в Херсоне Telegram-каналы: три батальона ВСУ попытались прорваться в сторону Херсона

Фото: МО Украины

На юге продолжаются ожесточенные бои Вооруженных сил России (ВС РФ) с подразделениями украинской армии. Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются прорваться в Херсон, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». В частности, несколько десятков танков и боевые машины пехоты «снова пошли в наступление».

Сегодня до трёх батальонов ВСУ с бронетехникой предпринимают попытку прорыва. Несколько десятков танков и БМП через поля снова пошли в наступление и были встречены плотным огнём артиллерии ВДВ и пехоты, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные также корректировали свои действия при помощи беспилотных летательных аппаратов.

По данным канала, сообщается о «серьезном натиске» украинских военных.