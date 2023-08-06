Трезубец на «Родине-матери»: какие советские памятники снесли на Украине С 2015 года после принятия закона о декоммунизации на Украине было демонтировано более 2,5 тысячи советских памятников

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демонтированный Государственный герб Советского Союза на щите монумента «Родина-мать» в Национальном музее истории Украины

На щит монумента «Родина-мать» в Киеве установили трезубец вместо герба СССР. С момента начала специальной военной операции на Украине избавляются от советского прошлого. В стране снесли сотни монументов военачальникам и писателям Российской империи и Советского Союза. Как в РФ отреагировали на установку трезубца на монументе «Родина-мать» и какие памятники демонтировали на Украине — в материале NEWS.ru.

Когда на монументе «Родина-мать» появился трезубец

В Киеве с памятника «Родина-мать» 1 августа демонтировали элементы герба СССР. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, они будут храниться в расположенном рядом с монументом Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Работу по монтажу изображенного на гербе Украины трезубца начались 5 августа, но были прерваны из-за погодных условий. На следующий день элемент был установлен.

Кроме того, генеральный директор национального музея истории страны во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» должны переименовать в «Украина-мать». Он выразил надежду, что Министерство культуры утвердит переименование ко Дню независимости государства, который отмечается 24 августа.

Почему на Украине убрали герб СССР с «Родины-матери»

В августе прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите «Родины-матери». По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении «Дия» («Действие»), 85% респондентов высказались за замену герба на украинский.

«Будем снимать серп и молот, будем осторожно переносить достопримечательности советским „выдающимся“ деятелям, но будем делать это в соответствии с законом», — сказал Ткаченко.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Рабочие снимают советский герб со щита монумента «Родина-мать» в Киеве

Как установку трезубца прокомментировали в Совфеде и Госдуме

Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. заявил, что решение установить трезубец вместо герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве перечеркивает изначальное значение мемориала. Политик осудил действия украинских властей, а также заметил, что в новом виде монумент следует назвать «Бандера-отец».

«Если они хотят отталкиваться от их абсолютно неправильной правды, правды нацистской Украины, тогда они должны назвать монумент „Бандера-отец“. Это будет правильно, потому что в данном случае это уже не монумент Украины, а монумент Бандеры, трезубец является символом бандеризации Украины. Вот пусть так его и назовут», — сказал Цеков.

Как подчеркнул сенатор, происходящее вокруг монумента «Родина-мать» наглядно демонстрирует, что Украина идет дорогой забвения памяти своих предков и ненависти по отношению к России. По мнению Цекова, путь забвения истории, дружбы и общих корней с Россией привел Украину к никчемному государству.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал абсурдом решение киевских властей демонтировать герб СССР на монументе «Родина-мать» и заменить его на трезубец.

«Для нынешней Украины не существует ничего — ни Дня Победы, ни уважения к памяти павших. Странно, что в головы представителей киевского режима на волне борьбы с памятниками не пришла мысль и вовсе снести монумент „Родина-мать“, построенный в годы СССР, ведь в ходе декоммунизации на Украине уничтожены сотни памятников», — заявил Белик.

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Рабочие снимают советский герб со щита монумента «Родина-мать» в Киеве

Что сказала Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Киева заменить герб на монументе «Родина-мать». Она подчеркнула в своем Telegram-канале, что в подобных действиях проявляется вся суть действующих властей республики.

«В этом вся сущность киевского режима и возглавляемых им киборгов. Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, — любить. А это они не умеют», — написала Захарова.

Сколько советских монументов снесли на Украине

Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. С тех пор в стране было демонтировано более 2,5 тысячи советских памятников, переименовано 987 населенных пунктов и 52 тысячи улиц. В последнее время украинские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

В 2022 году в Харькове демонтировали памятник маршалу СССР Георгию Жукову, под руководством которого город в 1943 году был освобожден от немецкой оккупации. Монумент был снесен на Украине одним из первых после начала СВО.

В прошлом году были также демонтированы стела-памятник советскому воину в Стрые, монумент Дружбы народов России и Украины в Киеве, монумент «Украина — освободителям» в Ужгороде, памятники Александру Суворову в Николаеве и Одессе.

В Тернополе был демонтирован памятник советским летчикам, а в Мукачево в Закарпатской области — монумент советскому танку. В Здолбунове в Ровенской области снесли монумент в честь советского разведчика Николая Приходько, который там родился.

В июле этого года в городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали бюст, посвященный местному уроженцу и бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу. Украинские власти решили его перенести на территорию музея истории города. В Полтаве снесли памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Памятник Леониду Брежневу

Кроме того, были снесены памятники поэтам и писателям. В прошлом году были демонтированы монументы Николаю Островскому в Шепетовке, Михаилу Ломоносову в Днепре, Максиму Горькому в Кегичевке. После начала специальной военной операции на Украине были снесены более 30 памятников, бюстов и мемориальных досок поэту Александру Пушкину. В этом году местные власти решили демонтировать монумент писателя в Полтаве.

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