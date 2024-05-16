Тревожные находки сделала группировка «Север» на Харьковском направлении Российские бойцы находят множество схронов с оружием на Харьковском направлении

Фото: МО Украины

Военнослужащие РФ на Харьковском направлении находят в огромных количествах припрятанные Вооруженными силами Украины схроны с оружием и взрывчаткой, сообщил портал «Южный федеральный» со ссылкой на бойцов российской группировки войск «Север». Официального подтверждения информации от Минобороны РФ нет.

В ходе наступления военные неоднократно находили схроны с оружием и боеприпасами противника. По словам одного из бойцов, в них бывают снаряды, мины, гранаты и даже паспорта. Военный утверждает, что только его взвод за время наступления обнаружил девять схронов.

По мнению военных экспертов, перед отходом противник готовил диверсионные группы. По данным портала, в приграничных регионах размещены лаборатории по изготовлению беспилотников. Задача диверсантов заключается в работе в тылу российских войск. Эксперты считают, что спецслужбы противника готовились к заходу группировки войск «Север», поэтому необходимы противодиверсионные и контрразведывательные меры.

Ранее сотрудники ФСБ в ходе оперативно-боевых мероприятий обнаружили заминированные схроны со взрывчаткой и патронами в Авдеевке. По данным ведомства, их оставили украинские войска при отступлении.