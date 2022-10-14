Тревожные, депрессивные: школы Британии превращаются в подобие психбольниц Британские социологи говорят об эпидемии безумия среди школьников, неспособных справиться со стрессами вокруг, от ковида до угрозы ядерной войны

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Проблема психического здоровья среди школьников с каждым новым учебным годом все сильнее тревожит учителей, которые в силу профессии оказываются в классах один на один с неадекватными подростками. Особенно остро эта проблема ощущается в Великобритании с ее традиционно жесткой (чтобы не сказать жестокой) школьной дисциплиной. Сейчас выясняется, что британское Министерство образования совершенно не готово к работе с детьми, которые в силу особенностей психики не могут ходить строем. NEWS.ru узнал, что происходит в английских общественных школах и почему всё больше их учащихся сходят с ума.

Британские школы за несколько последних лет столкнулись сперва (как и всё общество) с эпидемией коронавируса, а когда она завершилась и дети вернулись в классы, то учителя с ужасом обнаружили, что это не совсем те же самые дети, с которыми они общались два года назад. Из двухлетнего «домашнего заключения» дети принесли с собой в классы такое количество психологических расстройств, что руководство британской системы народного образования заявило об «эпидемии тревожности». В Минобразования королевства подчеркивают, что речь идет не о частных и даже не о частых случаях, а именно о массовом явлении, к которому школы оказались совершенно не готовы.

По мнению ряда британских экспертов (например, это темой глубоко занимаются бывший спецназовец, а ныне телеведущий Эдвард Майкл Гриллс и психотерапевт Уилл ван дер Харт), учителя просто не знают, как им объяснять детям происходящие в современном обществе с невероятной скоростью перемены, притом что эти перемены в большинстве своем происходят к худшему.

Гриллс и ван дер Харт в пятницу проанонсировали выпуск книги «Пища для ума» (Mind fuel), которая полностью посвящена феномену психопатизации британских школ и общества в целом. Официальный релиз книги намечен на 15 ноября.

В Британии на сегодня не существует какого-либо общей для всей страны методики доверительных разговоров со школьниками «о главном» — не только потому, что Минобразования слишком долго запрягает, а еще и оттого, что менталитет английских педагогов за столетия впитал в себя больше от армейской казармы, чем от психологического кабинета (этот феномен прекрасно показан, например, в культовом фильме «Стена» по одноименному альбому группы Pink Floyd).

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Тот же Эдвард Майкл Гриллс объясняет, что британские школы превращаются в подобие психиатрических клиник не в последнюю очередь из-за того, что «эпидемия тревожности» не каприз и не следствие дурного семейного воспитания отдельных школьников, а поколенческая проблема. Как и в случае с пандемией коронавируса, решить эту проблему возможно только тотальной «вакцинацией»; но, как и в случае с ковидом, для разработки «вакцины от тревожности» требуется длительное время.

Школьная система Великобритании катастрофически не готова [к борьбе с этой «эпидемией»]. Преподавателей не обучают, как обращаться с психически неадекватными детьми, детей в свою очередь не учат, как правильно воспринимать те или иные сложные жизненные ситуации. Когда нынешнее поколение школьников выйдет во взрослую жизнь, они просто не будут знать, как себя в ней вести. Мы же знаем, что самое большое количество самоубийств отмечается в группе 40—50-летних, преимущественно мужчин, — это как раз те люди, которых в детстве не научили «самозащите от жизни», — говорит Гриллс.

Социологи прогнозируют, что пик суицидов в ближайшие годы неминуемо сдвинется в более молодую возрастную группу, когда нынешние школьники, находящиеся на грани уже в подростковом возрасте, столкнутся с реалиями современной жизни, где идет война всех против всех. Никакие методички для преподавателей не могли предусмотреть, что британские дети (благодаря тоже не всегда адекватным взрослым) будут всего за несколько лет вырваны из благополучной размеренной жизни и брошены в мир, где одна чрезвычайная ситуация наслаивается на другую: Брекзит, смена монарха, обвал национальной валюты, кризис с беженцами, энергетический кризис, товарно-продовольственный дефицит, а в последние дни еще и перспектива ядерной войны...

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Гриллс (сам отец троих детей и глава британской скаутской ассоциации) в книге «Пища для ума» в числе прочего пишет, что тот уровень стресса, которому подвергаются сегодня дети, сравним с тем, с которым сталкиваются бойцы спецназа. Но солдат специально готовят к таким ситуациям, и потом, солдаты — это все-таки взрослые люди, а не тинейджеры.

Ни один человек не может гарантировать, что его психическое состояние не будет подвержено риску «слететь с катушек». Поэтому каждого человека надо с детства обучать тем или иным техникам, которые можно использовать при возникновении пограничных ситуаций. А такие ситуации, особенно у подростков, возникают и будут возникать неминуемо и неоднократно. Главный залог успеха — не замалчивать, потому что любая проблема, будучи публично озвученной, сразу же становится наполовину решенной, — утверждает Гриллс.

С позитивной стороны социологи отмечают факт, что сегодня темы психического здоровья в самом деле перестали быть в британском обществе стыдными и в какой-то степени табуированными (в Северной Америке табу на разговоры об этом размыто уже много десятилетий). Однако британцам предстоит еще много поработать над собой, чтобы «расстегнуть все пуговицы» в своем сознании.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2021 году официально признала «эпидемию тревожности» среди школьников как глобальную проблему. ВОЗ опубликовала специальную методичку на 112 страницах для работников системы школьного образования — которой, разумеется, могут воспользоваться педагоги и в Великобритании, если захотят.

Согласно этому пособию (с изображением на обложке почему-то мусульманской семьи), разного рода психические отклонения сегодня отмечаются у каждого пятого британского ребенка.

Школы — это как раз то место, где детям можно оказывать психологическую помощь, поддерживать их эмоциональное благополучие и в целом способствовать правильной социализации школьников. В школах, где выстроена система психологической поддержки учащихся, они переходят к взрослой жизни более гладко, создают собственные семьи с меньшими трудностями и в целом больше удовлетворены свой жизнью. В то же время их сверстники, не избавившиеся от психологических проблем, часто становятся жертвами насилия, не могут найти работу или уходят в криминал, — говорится в документе.

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Рекомендации ВОЗ вполне правильные, однако даже беспрекословным их выполнением проблему психического здоровья школьников решить до конца не получится, сказал NEWS.ru детский психотерапевт Лев Пережогин.

Корень проблемы состоит не в том, что общество сошло с ума. Корень в том, что сама школа очень часто является неврозогенной средой для ребенка, где он, тем не менее, вынужден находиться пять или шесть дней в неделю. Школа, это понятно без объяснений, не в силах решить социальные проблемы за ее стенами; но школа в состоянии — и обязана — быть для детей оазисом эмоционального благополучия в жестком мире, а не составной частью этого мира. Если же школьная атмосфера сама провоцирует невротические расстройства у детей, то надо ставить вопрос о профессиональной компетенции работающих там педагогов и администраторов. При этом важно, чтобы детям не создавалась преувеличенно тепличная обстановка с полной изоляцией от любого негатива — иначе резкий переход к реалиям взрослой жизни вызовет у вчерашних школьников шок. Это наблюдается, например, у выпускников монастырских и тому подобных изолированных школ. Лев Пережогин детский врач-психотерапевт, центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского

По данным ВОЗ, примерно половина психических проблем у взрослых людей наследуется из детского возраста, потому что никто из взрослых не озаботился их своевременным решением, списывая странности поведения детей на плохой характер или капризы.