Третья волна взрывов прошла по Харькову

Фото: ГСЧС Украины

В Харькове идет третья волна взрывов с начала дня, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена почти на всей территории страны, в том числе в Киеве.

Третья волна ударов по Харькову за сегодня, — отметил Терехов.

Ранним утром в городе прозвучали первые шесть взрывов, в результате чего возникли проблемы с подачей электроэнергии для транспорта. Также два взрыва прогремели во Львове, что, по словам мэра города Андрея Садового, привело к пожару на «объекте критической инфраструктуры».

Кроме того, по меньшей мере восемь мощных взрывов зафиксировано в Киеве. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

До этого о взрывах сразу в нескольких регионах Украины сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. По словам журналиста, кроме столицы их зафиксировали еще в Сумской и Херсонской областях, а также в Славянск-Краматорской агломерации.